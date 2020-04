Coronavirus: Ucraina, sale a 1.892 il numero di casi nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono saliti a 1.892 i casi confermati di coronavirus in Ucraina, come reso noto questa mattina dal Centro per la salute pubblica presso il dicastero della Sanità di Kiev. Nelle ultime 24 ore i casi di Covid-19 sono aumentati di 224 unità, come riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”. I pazienti guariti sono complessivamente 45, mentre i decessi ammontano a 57 casi. La regione di Chernivtsi e la città di Kiev sono le aree più colpite del paese, con rispettivamente 302 e 300 casi confermati di infezione da coronavirus. (Res)