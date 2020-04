Usa: fonti stampa, Casa Bianca studia piani per taglio sostegno all'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per la gestione e il bilancio (Mbo) della Casa Bianca sta lavorando ai possibili piani di taglio del sostegno statunitensi all'Organizzazione mondiale della Sanità. Lo hanno riferito alcuni funzionari dell'amministrazione presidenziale Usa, ripresi dall'emittente "Nbc News". L'Mbo starebbe anche studiando la cronologia degli interventi dell'Oms in risposta all'emergenza coronavirus, da quando sono emersi i primi casi di contagio in Cina. "Ciò di cui l'Oms era al corrente e la risposta avuta in quel contesto è importante per il governo Usa e la sua gestione della crisi", ha spiegato un funzionario dell'Mbo della Casa Bianca. (segue) (Nys)