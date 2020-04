Usa: fonti stampa, Casa Bianca studia piani per taglio sostegno all'Oms (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità ha negato le accuse di essere troppo vicino alla Cina mosse dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nei giorni scorsi ha minacciato di tagliare i contributi di Washington. "Siamo ancora nella fase acuta di una pandemia, quindi ora non è il momento di ridurre i finanziamenti", ha dichiarato in conferenza stampa Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa, rispondendo ad una domanda sulle osservazioni fatte da Trump. Bruce Aylward, consulente del direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha difeso le relazioni dell'agenzia delle Nazioni Unite con la Cina, affermando che il suo lavoro con le autorità di Pechino è stato importante per comprendere la natura dell’epidemia iniziata nella città cinese di Wuhan nel dicembre 2019. "Nella prima parte di questo focolaio era assolutamente fondamentale avere pieno accesso a tutto il materiale possibile, mettersi sul campo e lavorare con i cinesi per capirlo", ha detto ai giornalisti. "Questo è quello che abbiamo fatto con tutti gli altri paesi duramente colpiti come la Spagna”, ha dichiarato. (segue) (Nys)