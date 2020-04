Usa: fonti stampa, Casa Bianca studia piani per taglio sostegno all'Oms (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aylward, che ha condotto una missione di esperti dell'Oms in Cina a febbraio, ha difeso le raccomandazioni dell'organizzazione per mantenere aperte le frontiere, affermando che la Cina ha lavorato "molto duramente" per identificare e rilevare i primi casi e i loro contatti e assicurarsi che non viaggiassero. "La Cina ha lavorato molto, molto presto, una volta compreso di cosa si trattava, per cercare di identificare e rilevare tutti i potenziali casi per assicurarsi che fossero testati, per rintracciare tutti i contatti stretti e assicurarsi che fossero messi in quarantena”, ha aggiunto. "Quindi hanno chiarito che queste persone non avrebbero potuto viaggiare nel paese, e tanto meno a livello internazionale", ha aggiunto. Gli Stati Uniti hanno contribuito al sostegno dell’Oms nel 2019 per una cifra pari a oltre 400 milioni di dollari, mentre il contributo cinese si ferma a 44 milioni di dollari. (Nys)