Coronavirus: Gallera, su rsa montatura giornalistica pazzesca

- “È una montatura giornalista pazzesca che smentiamo con grande forza”. Così l’assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, intervenendo telefonicamente a 'Radio anch’io' su Rai Radio 1 ha replicato alle accuse mosse alla Regione di avere “provocato colposamente una strage” con la delibera regionale del 8 marzo che prevedeva, tra le altre cose, il trasferimento di pazienti Covid-19 in strutture separate e autonome delle rsa. “Noi - ha spiegato Gallera - abbiamo fatto una delibera che prevedeva di individuare altre strutture per trasferire i pazienti e questa è stata la chiave che ha salvato la vita alle persone perché altrimenti il numero dei morti sul territorio sarebbe stato più alto perché non si riusciva a trovare neanche un angolo in un pronto soccorso per mettere una barella dove attaccare una persona all’ossigeno”. “Abbiamo trasferito - ha sottolineato l’assessore al Welfare - 2000 persone, in gran parte in strutture sanitarie senza pronto soccorso, ovvero le cosiddette case cure e in strutture di riabilitazione e soltanto un numero ridottissimo di pazienti, 150 pazienti, in rsa che avevano padiglioni separati”. Interpellato se questa decisione abbiamo causato il doppio dei decessi rispetto alla media negli istituti gerontologici lombardi, l’assessore Gallera ha risposto: “Ma assolutamente non per questo, quei pazienti non sono entrati in contatto con nessuno e il personale era personale a loro dedicato quindi non c’entra nulla tutto questo. Il dubbio dei morti in Lombardia è dato dallo tsunami che c’è stato in regione”.(Rem)