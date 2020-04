Cina: Wuhan, 7.119 passeggeri hanno lasciato la città in aereo nella prima giornata di apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 7.119 passeggeri aerei sono partiti da Wuhan e 4.595 sono arrivati ieri in città, nel primo giorno della riapertura. Lo ha rivelato oggi l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese. L'aeroporto di Wuhan ha operato 221 voli nel giorno in cui è stato riaperto, ha spiegato oggi un funzionario dell'amministrazione durante una conferenza stampa. L'aeroporto ha raggiunto oltre un terzo dei normali numeri di volo prima dell'epidemia. Tra questi, 107 voli hanno inviato 7.119 passeggeri in città in tutto il paese, con le tre destinazioni principali: Chengdu nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, Haikou nella provincia meridionale di Hainan e Shenzhen nella provincia meridionale del Guangdong, pari al 20,6 per cento del totale. Nel frattempo, 4.595 passeggeri sono arrivati a Wuhan su 114 voli. Canton (Guangzhou) nella provincia del Guangdong, Chengdu e Haikou sono state le prime tre città da cui provenivano i voli, pari al 22,8 per cento del totale. Le operazioni complessive in aeroporto sono avvenute senza intoppi e in modo ordinato secondo un rigoroso piano di ripresa del lavoro, ha dichiarato il funzionario. (segue) (Cip)