Germania: a febbraio, esportazioni in aumento dello 0,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio scorso, le esportazioni della Germania sono aumentate dello 0,4 per cento su base annua,per un valore di 109,3 miliardi di euro. È quanto si apprende dai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). In particolare, l'export tedesco verso gli Stati membri dell'Ue ha sperimentato un incremento dello 0,8 per cento, mentre quello diretto verso la Cina ha subito un crollo dell'8,9 per cento a 6,8 miliardi di euro a causa della pandemia di coronavirus. Allo stesso tempo, le importazioni della Germania dalla Cina sono diminuite del 12 per cento a 7,4 miliardi di euro. Con riguardo al dato aggregato, a febbraio scorso, le importazioni in Germania hanno registrato una flessione del 2,9 per cento a 88,5 miliardi di euro. (Geb)