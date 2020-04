Sud-est asiatico: Filippine con Vietnam in disputa con la Cina su peschereccio affondato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce di Duterte, Salvador Panelo, ha annunciato lo scorso febbraio che il presidente filippino ha ordinato al ministro degli Esteri di notificare formalmente agli Usa l’uscita del paese dal Visiting Forces Agreement (Vfa), l’accordo militare siglato nel 1998 che consente lo schieramento di militari e sistemi d’arma statunitensi in territorio filippino. “E’ tempo di affidarci a noi stessi. Rafforzeremo i nostri apparati di difesa e non dipenderemo da altri”, ha dichiarato Panelo, citando Duterte durante una conferenza stampa ordinaria. Il presidente filippino ha risposto così alla decisione di Washington di sanzionare Ronald Dela Rosa, ex capo della Polizia delle Filippine, oggi senatore membro della maggioranza parlamentare che sostiene l’amministrazione presidenziale in carica. (segue) (Fim)