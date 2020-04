Sud-est asiatico: Filippine con Vietnam in disputa con la Cina su peschereccio affondato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua veste di capo della Polizia, Dela Rosa ha guidato la sanguinosa offensiva contro il narcotraffico voluta da Duterte dopo il 2016, e risultata nella morte di oltre 5mila persone, perlopiù piccoli spacciatori. Già il mese scorso, Duterte aveva avvertito che in assenza di un passo indietro da parte di Washington, Manila avrebbe abbandonato l’accordo Vfa”, ha avvertito il presidente filippino, corredando alla minaccia una serie di improperi. L’accordo, sottoscritto da Manila e Washington nel 1998, costituisce la base legale tramite cui gli Stati Uniti hanno inviato migliaia di militari in territorio filippino per operazioni di addestramento e assistenza umanitaria. La decisione di Duterte sembra però aver spaccato il suo governo: non è sfuggito agli osservatori domestici e internazionali l’ostinato silenzio mantenuto nelle ultime settimane dal segretario della Difesa filippino, Delfin Lorenzana. Il segretario degli Esteri, Teodoro Locsin Jr., aveva tentato apertamente di spingere Duterte a un ripensamento soltanto la scorsa settimana, sottolineando di fronte al Senato filippino i benefici apportati dall’accordo militare con gli Usa. (segue) (Fim)