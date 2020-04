Sud-est asiatico: Filippine con Vietnam in disputa con la Cina su peschereccio affondato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta di Washington al ritiro di Manila dall’accordo Vfa, che dovrebbe divenire effettivo entro 180 giorni, è stata apparentemente misurata: il segretario della Difesa Usa, Mark Esper, si è detto rammaricato; il presidente Donald Trump, invece, ha ragito con un’alzata di spalle: l’inquilino della Casa Bianca ha detto di non essere dispiaciuto, e che anzi, la decisione di Manila consentirà agli Usa di risparmiare denaro sinora destinato alla sicurezza altrui. “Devo dire che non mi è mai importato così tanto, ad essere sincero. Abbiamo aiutato molto le Filippine. Li abbiamo aiutati a sconfiggere lo Stato islamico (...). Non mi dispiace davvero se dovessero farlo, risparmieremmo un sacco di soldi”, ha detto Trump, rivendicando al contempo un buon rapporto personale con l’omologo filippino. L’Ambasciata statunitense a Manila, invece, ha risposto alla decisione di Duterte con maggiore apprensione, definendo l’abbandono del Vfa “un passo grave, dalle implicazioni significative”. (segue) (Fim)