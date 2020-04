Cina-Sudafrica: telefonata fra presidenti Xi e Ramaphosa su pandemia Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xi ha aggiunto che la Cina ha prestato molta attenzione alla situazione epidemica in Africa e ha fornito assistenza materiale anti-epidemica all'Unione Africana (Ua) così come a tutti i paesi africani che hanno stabilito relazioni diplomatiche con la Cina. Ramaphosa, da parte sua, ha espresso apprezzamento per i traguardi raggiunti dagli sforzi anti-virus cinesi, che hanno dato l'esempio per i paesi di tutto il mondo. Il presidente sudafricano ha espresso gratitudine alla Cina per il suo sostegno a lungo termine al Sudafrica e ai paesi africani, in particolare per aver fornito un valido aiuto nella lotta alla pandemia in questo momento difficile. "Questo è molto importante per il Sudafrica e i paesi africani e aumenta la nostra fiducia nella lotta contro l'epidemia", ha aggiunto Ramaphosa. "Il Sudafrica continuerà a sostenere la Cina e a promuovere fermamente lo sviluppo delle relazioni tra i paesi africani e il paese asiatico", ha aggiunto. (Cip)