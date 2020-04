Usa: coronavirus, previsioni decessi riviste drasticamente al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I modelli e le previsioni su cui ha poggiato la risposta statunitense alla pandemia di coronavirus, che prevedevano sino a 200mila decessi a causa della Covid-19, si stanno dimostrando assai peggiori rispetto al reale decorso della pandemia nel paese, e sono stati rivisti drasticamente al ribasso. Ad oggi la conta dei contagi negli Usa ha superato le 430mila unità e i decessi sono circa 14.700, ma i modelli sviluppati dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) presso la University of Washington a Seattle, prevedono ora un totale di 64mila decessi entro il 4 agosto: una stima quattro volte inferiore a quella che ha fatto da base per il doloroso blocco economico del paese. (segue) (Nys)