Usa: coronavirus, previsioni decessi riviste drasticamente al ribasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I precedenti modelli, che prendevano già in considerazione gli effetti delle misure di distanziamento sociale imposte negli Usa, si stanno rivelando esagerati: nello Stato di New York, epicentro Usa della pandemia, l’Ihme prevedeva un fabbisogno di 65mila posti letto ospedalieri entro il 4 aprile. Il fabbisogno effettivo, però, è stato di 16mila posti letto, enormemente inferiore alle previsioni iniziali. Le nuove stime pongono la Covid-19 sostanzialmente in linea con il bilancio dei decessi causati negli Usa dalla comune influenza stagionale nel 2018 (circa 61mila), e ben al di sotto di altre cause di morte nel paese, secondo i dati ufficiali delle autorità statunitensi Usa: overdose (67mila decessi), abuso di alcol (88mila), diabete (83mila) e cancro (606mila). (Nys)