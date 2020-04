Cina-Turchia: coronavirus, telefonata presidenti Xi e Erdogan su situazione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a sostenere la Turchia nella sua lotta contro l'epidemia di Covid-19 e faciliterà l'acquisto di forniture mediche. Lo ha detto ieri il presidente della Cina, Xi Jinping, durante una conversazione telefonica con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Xi ha affermato che la Cina attribuisce importanza al potenziamento della sua capacità di produrre forniture mediche per la prevenzione del contagio, e si impegna a fornire il maggiore supporto materiale possibile per la battaglia globale contro la pandemia. "La Cina continuerà a sostenere la Turchia nella sua lotta contro l'epidemia in linea con le sue esigenze, e aiuterà e faciliterà l'acquisto di forniture mediche in Cina", ha spiegato il leader cinese. Il virus non conosce confini o razze, ha sottolineato Xi, aggiungendo che solo con sforzi congiunti la comunità internazionale può prevalere sulla malattia. (segue) (Cip)