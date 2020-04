Cina-Turchia: coronavirus, telefonata presidenti Xi e Erdogan su situazione pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cina e Turchia dovrebbero cooperare strettamente e rafforzare il coordinamento per attuare il consenso raggiunto al vertice straordinario dei leader del G-20, in modo da fornire contributi congiunti alla cooperazione internazionale contro la pandemia", ha affermato Xi.Da parte sua, Erdogan ha affermato che la lotta contro la Covid-19 è una battaglia comune che affronta tutta l'umanità. Il presidente turco ha affermato che la Cina ha fatto tutti gli sforzi possibili per produrre e fornire forniture mediche anti-epidemiche per il mondo, il che ha fortemente incoraggiato la comunità internazionale. Persone provenienti da Cina e Turchia si sono sostenute a vicenda e la loro amicizia si è rafforzata nel tempo, ha affermato. Erdogan ha affermato di apprezzare il sostegno della Cina alla Turchia nella lotta contro il coronavirus e per la facilitazione dell'acquisto di forniture mediche in Cina. Erdogan ha aggiunto che la Turchia prevede di rafforzare la cooperazione pratica con la Cina in vari settori come il commercio, la finanza e l'aviazione. (Cip)