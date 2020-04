Cina: coronavirus, a Suifenhe ospedale temporaneo per casi importanti dalla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 6 marzo, la Commissione sanitaria nazionale cinese ha annunciato in una conferenza stampa tenuta dal portavoce Mi Feng che il rischio di casi importati in Cina dai paesi vicini è in aumento. Il giorno precedente la città di Suifenhe ha riportato 20 casi provenienti da Vladivostok, in Russia, che hanno portato a 39 il numero di casi importati scoperti in loco. Il governo locale ha ordinato la chiusura del porto di frontiera dal 7 al 13 aprile, poiché il numero crescente di ingressi di persone ha superato la sua capacità. La decisione è stata presa dopo discussioni con le autorità di Vladivostok, ha reso noto l'amministrazione sul suo sito web. "Misure tempestive sono necessarie per controllare gli scambi di personale tra le due parti e prevenire casi importati", ha detto oggi al "Global Times" Zeng Guang, capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Nell'attuale pandemia di Covid-19, Zeng ha chiesto maggiore attenzione alle attività di prevenzione e controllo nella Cina settentrionale. Secondo la stampa cinese, operatori medici ed esperti della provincia di Heilongjiang si sono precipitati a Suifenhe per sostenere il lavoro di prevenzione e controllo dell'epidemia nella città. Il governo locale sta inoltre reclutando volontari per lo svolgimento di queste attività. (segue) (Cip)