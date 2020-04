Cina: coronavirus, a Suifenhe ospedale temporaneo per casi importanti dalla Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre gli altri due principali porti dell'Heilongjiang tra Cina e Russia sono stati chiusi, Suifenhe sta affrontando un'enorme pressione per controllare gli ingressi dalla Russia e prevenire l'importazione del contagio, ha spiegato un dipendente del gruppo di investimento Longjiang Trading con sede a Harbin, che è responsabile delle attività del gruppo in Russia. "Molti cinesi in Russia vogliono tornare in Cina in un momento in cui l'epidemia si sta attenuando nel loro paese, ma devono considerare il rischio di infezione durante il viaggio", ha aggiunto il funzionario che ha richiesto l'anonimato. Il sito web dell'autorità sanitaria provinciale dell'Heilongjiang ha riferito che tutti i 20 casi importati segnalati ieri sono giunti da Mosca a Vladivostok prima di entrare in Cina attraverso il porto di Suifenhe. Il funzionario anonimo ha affermato che la situazione epidemica è peggiore nella Russia europea rispetto alla regione dell'Estremo Oriente russo. (Cip)