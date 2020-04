Difesa: Cina, aereo da trasporto Y-20 può trasportare due carri armati di Type 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo da trasporto tattico Y-20 sviluppato per le Forze armate cinesi è in grado di trasportare oltre 60 tonnellate di carico utile, e la sua grande stiva di carico può contenere due carri armati leggeri Type 15. Lo ha riferito l'emittente nazionale cinese "Cctv". Fu Qianshao, esperto cinese di difesa aerea ha spiegato al "Global Times" che l'Y-20 può anche trasportare un carro armato da battaglia principale di Type 99A, che pesa dalle 50 alle 60 tonnellate, ma questa nuova combinazione può migliorare la capacità di trasporto strategico dell'esercito cinese offrendo diverse scelte tattiche. Il Type 15 è progettato per funzionare in modo efficiente su terreni difficili ad alte quote, in regioni montuose e aree ad alta densità d'acqua, dove un veicolo pesante come il Type 99A potrebbe riscontrare difficoltà operative. Il carro armato Type 15 ha fatto il suo debutto pubblico alla parata militare della Giornata Nazionale il primo ottobre 2019 a Pechino, e alcuni Type 15 sono stati dispiegati in esercitazioni sugli altopiani della Regione Autonoma del Tibet nel gennaio 2020, secondo il rapporto citato dal quotidiano. Il Type 15 è l'unico carro armato leggero moderno al mondo in servizio, dotato di un cannone da 105 millimetri e sensori avanzati che possono "devastare i veicoli corazzati leggeri nemici in regioni non adatte allo schieramento di carri armati pesanti".(Cip)