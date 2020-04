Coronavirus: Corea del Sud, contagi ai minimi da fine febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato appena 39 nuovi soggetti positivi al coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, un dato in ulteriore calo rispetto a quello dei due giorni precedenti, che hanno segnato un progressivo abbassamento della curva dei contagi. Negli ultimi quattro giorni, in particolare, il paese è sceso sotto la soglia di 50 casi giornalieri. Il bilancio complessivo della pandemia in Corea del Sud è aumentato così a 10.423 soggetti infetti, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Ad oggi, le persone guarite dalla Covid-19 in Core adel Sud sono 6.694. Il governo sudcoreano ha introdotto misure di quarantena più rigide per i viaggiatori e i cittadini in arrivo dagli Stati Uniti. Il bilancio dei deceduti nel paese è aumentato a 204 persone. Il governo sudcoreano ha prorogato le misure di distanziamento sociale già in vigore nel paese. (segue) (Git)