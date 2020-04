Corea del Sud: ministro Finanze mette in guardia da aumento disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud rischia di sperimentare un sensibile calo della creazione di posti di lavoro, per effetto delle ricadute della pandemia di coronavirus sull’economia nazionale. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze Hong Nam-ki, nel corso di un consiglio dei ministri economici sudcoreani. “Esiste la possibilità che la disoccupazione possa aumentare tra i lavoratori part-time e i titolari di piccoli esercizi commerciali”, ha dichiarato il ministro. “Secondo le stime a nostra disposizione, le domande di accesso ai sussidi di disoccupazione sono aumentate nel mese di marzo”. In particolare, il mese scorso le nuove domande sarebbero state circa 160mila, contro le 125mila di marzo 2019. I dati ufficiali verranno però pubblicati dal governo sudcoreano la prossima settimana. A febbraio lo Stato sudcoreani ha versato un totale di 643 milioni di dollari in sussidi di disoccupazione, un aumento del 32 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno e un nuovo record assoluto per quel paese. La platea complessiva dei beneficiari è aumentata dal 16 per cento su base annua, a 536mila persone. (segue) (Git)