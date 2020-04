Corea del Sud: ministro Finanze mette in guardia da aumento disoccupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivo delle partite correnti della Corea del Sud è aumentato significativamente nel mese di febbraio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il deficit relativo ai servizi è lievemente calato. A febbraio l’attivo delle partite correnti è ammontato a 6,41 miliardi di dollari, in aumento rispetto a 3,85 miliardi di dollari di febbraio 2019, secondo i dati preliminari della Banca di Corea. Le esportazioni di merci della Corea del Sud sono calate per 14 mesi consecutivi, prima di segnare un aumento del 4,5 per cento annuo nel mese di febbraio. (segue) (Git)