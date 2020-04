Corea del Sud: ministro Finanze mette in guardia da aumento disoccupazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Corea ha iniettato 12 miliardi di dollari nel sistema bancario della Corea del Sud oggi, nel primo round di prestiti denominati in dollari garantito dalla linea di swap di valuta con la Federal Reserve statunitense. L’operazione servirà a stabilizzare il mercato della valuta, ed è stata effettuata il 31 marzo tramite un’asta della durata di 30 minuti. I prestatori sudcoreani hanno potuto sottoscrivere titoli di debito a sette giorni per un importo complessivo di 2 miliardi di dollari, e titoli a 84 giorni per un totale di 10 miliardi di dollari, secondo una nota diffusa dalla banca centrale sudcoreana. La Banca effettuerà ulteriori aste di titoli debito in dollari sulla base dell’andamento del mercato valutario. (segue) (Git)