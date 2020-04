Corea del Sud: ministro Finanze mette in guardia da aumento disoccupazione (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sudcoreano ha anche istituito un “consiglio di emergenza economica”, guidato dal presidente in persona e incaricato di varare ulteriori misure straordinarie tese a contenere le ricadute economiche della pandemia del nuovo ceppo di coronavirus. La decisione riflette il crescente senso d’allarme per le “condizioni di emergenza economica senza precedenti” che l’esecutivo di Seul si aspetta di dover gestire nei prossimi mesi, non solo a livello nazionale, ma sul piano globale. Moon ha paventato una crisi peggiore di quella finanziaria globale del 2008, ed ha avvertito che gli effetti della propagazione a livello globale della Covid-19 potrebbero essere “assai maggiori” e più prolungati rispetto alle ipotesi iniziali. Il nuovo consiglio di emergenza farà da “torre di controllo” per la risposta nazionale alla crisi economica, in tandem con il quartier generale centrale per la quarantena, istituito per gestire il fronte sanitario della crisi. (segue) (Git)