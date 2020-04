Coronavirus: mafie e tribunali in tilt, da Latina e Tivoli gli allarmi dei procuratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usura e violenza domestica anche nelle preoccupazioni del capo della procura di Tivoli Francesco Menditto, anche se i suoi timori sono per quei reati commessi prima della crisi e che rischiano di rimanere impuniti. “Procure e forze dell’ordine – dichiara ad "Agenzia Nova" Menditto - sono uffici abituati a gestire le emergenze. Quando sarà terminata questa fase intensa, riprenderemo le nostre attività a pieno regime senza problemi. I tribunali – spiega il procuratore di Tivoli - erano già sovraccarichi prima dell’emergenza. Rinviando di mesi, se non di anni, i processi, il mio timore è che i palazzi di giustizia maggiormente sovraccaricati, ed anche la Corte d’appello, andranno completamente in tilt”. La preoccupazione di Menditto è che vi possa essere una raffica di prescrizioni. “Dal primo gennaio 2020 non opera più la prescrizione” dopo il primo grado di giudizio; tutti i reati commessi prima di quella data hanno un termine entro il quale la giustizia si deve esprimere. In questo periodo, quello dell’emergenza da coronavirus, è stata prevista la sospensione della prescrizione, “ma in realtà – ragiona Menditto - sono state rinviate decine di migliaia di processi in tutta Italia e il numero di reati che cadranno in prescrizione rischia di essere enorme. Parlo del mio del mio territorio, quello di Tivoli o meglio identificato come territorio di Roma est con 600 mila abitanti. E’ prevedibile – continua il procuratore Capo - che, terminata l’emergenza, per i successivi sei o nove mesi, il tribunale di Tivoli tratterà solo i processi con detenuti o con misure cautelari. Tutto il resto sarà rinviato fino anche a tre anni”. Quindi a meno di un intervento legislativo “si prescriveranno tantissimi processi”. (Rer)