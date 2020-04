Coronavirus: Ue lancia pacchetto Team Europe per aiutare paesi partner ad affrontare pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno dell'Ue si concentrerà sulla risposta all'immediata crisi sanitaria e alle conseguenti esigenze umanitarie. Questo includerà il sostegno ai piani di risposta dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e delle Nazioni Unite e il sostegno umanitario nei paesi colpiti. Il pacchetto si incentrerà anche sul rafforzamento dei sistemi sanitari, idrici e igienico-sanitari, nonché sulle capacità e sulla preparazione dei paesi partner ad affrontare la pandemia e sul mitigare le conseguenze sociali ed economiche immediate, incluso il sostegno al settore privato con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e riforme del governo per ridurre la povertà. L'Ue, ha spiegato ancora il Seae, promuoverà una risposta multilaterale coordinata, in collaborazione con le Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali, nonché il G7 e il G20. Il pacchetto "Team Europe" è stato lanciato nel contesto di una videoconferenza dei ministri dello sviluppo dell'Ue, presieduta dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Il commissario per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, e il commissario per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, hanno presentato la proposta di approccio descritta nella comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante su una risposta globale per combattere la pandemia, adottata l'8 aprile 2020. (Beb)