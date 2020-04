© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla partenza di lunedì sono già 10.498 le domande per ricevere i buoni spesa già inserite e compilate sul sito del Comune di Milano, mentre sono 7.748 quelle in compilazione. Delle richieste fatte allo 020202 ne sono state già inserite 1.250 mentre sono 2.800 quelle in corso di inserimento. Lo fa sapere il Comune di Milano. (com)