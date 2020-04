Trasporto aereo: Lufthansa perde un milione di euro all'ora per crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, perde un milione di euro all'ora. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, nel corso di un videomessaggio invito ai dipendenti. In particolare, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Spohr ha dichiarato: “Ora è anche chiaro quanto il numero di passeggeri fortemente ridotto per la pandemia costerà all'azienda. In totale, perdiamo un milione di euro della nostra riserva di liquidità ogni ora, giorno e notte, settimana dopo settimana e probabilmente anche mese dopo mese”. Attualmente, nota “Handelsblatt”, Lufthansa trasporta tremila passeggeri al giorno anziché 350 mila. Per far fronte alla crisi, il gruppo sta negoziando la concessione di aiuti di Stato con il governo federale. Intanto, ha comunicato Spohr, Lufthansa potrebbe affrontare la crisi con riserve finanziarie di oltre quattro miliardi di euro, ma l'azienda ha registrato soltanto una “frazione delle entrate”. Per tale motivo, è prevedibile che Lufthansa sopravviverà alla crisi solo grazie all'intervento pubblico. Lufthansa intende, inoltre, ridurre i costi attuando misure che interessano settemila dipendenti, di cui 1.400 presso la controllata low cost Germanwings, chiusa il 7 aprile scorso. La dirigenza di Lufthansa sta quindi conducendo trattative con i rappresentanti dei lavoratori per ricollocare il maggior numero possibile di dipendenti nel gruppo. A tal fine, ha evidenziato Sophr, è necessario ricorrere alla cassa integrazione e impiegare “solidarietà e flessibilità”. In cassa integrazione è già la maggior parte dei circa 138 mila dipendenti di Lufthansa, che ha annunciato un significativo ridimensionamento della propria flotta. Infine, il gruppo sta lavorando a un piano di rifinanziamento globale, in cui sono inclusi gli aiuti di Stato, per uscire dalla più grave crisi del settore del trasporto aereo dal secondo dopoguerra a oggi. (Geb)