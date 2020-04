Medio Oriente: membro Hamas, pronti a colloqui con Israele su scambio prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento palestinese Hamas, alla guida della Striscia di Gaza dal 2007, è disposto a partecipare ai colloqui con Israele per lo scambio di prigionieri. Lo ha dichiarato Musa Dudin, membro dell'ufficio politico di Hamas a un'emittente del gruppo, esortando Israele ad avvalersi della "finestra di opportunità", probabilmente legata all'emergenza coronavirus. Secondo Dudin, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, non è seriamente intenzionato a raggiungere un'intesa con Hamas. L'intesa consentirebbe il rilascio di due cittadini israeliani e la consegna dei corpi di due soldati uccisi nell'operazione "Protective Edge", lanciata su Gaza del 2014. Si ritiene che Hamas stia trattenendo due civili israeliani - Avera Avraham Mengistu e Hisham al Sayed, così come i corpi di Hadar Goldin e Oron Shaul, due militari caduti durante l'operazione militare nel 2014. Dudin ha affermato che "Israele sa quali sono le richieste e che non dovrebbero essere discusse dai media". Le dichiarazioni giungono dopo che i media palestinesi hanno affermato che Hamas sta discutendo internamente sull'opportunità di entrare in trattative con Israele e che i militari egiziani si sarebbero offerti di mediare tra Israele e Hamas. A tal proposito, Dudin ha invitato "i mediatori a essere equi e non distorti a favore di Israele". In un messaggio di ieri ad Hamas, il primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che Israele è pronto a prendere "azioni costruttive" per riportare i cittadini israeliani e i resti dei soldati detenuti a Gaza. Il principale negoziatore israeliano per il rilascio dei prigionieri di Gaza, Yaron Blum, in collaborazione con il Consiglio di sicurezza nazionale e l'establishment della difesa, è “impegnato ad agire in modo costruttivo con l'obiettivo di riportare indietro i corpi dei soldati e i civili dispersi e porre fine al problema", ha dichiarato l'ufficio di Netanyahu in una nota, aggiungendo che il premier chiede "un dialogo immediato tra i mediatori" per facilitare un accordo. Secondo Dudin l'affermazione di Netanyahu è "propaganda", perché non avrebbe intrapreso alcuna azione concreta. Sempre ieri, Hamas ha detto: "La palla era ora in campo (israeliano) per prendere provvedimenti concreti". (Res)