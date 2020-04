Coronavirus: Guerra (Anci Lombardia), nel prossimo decreto servono 5 miliardi per enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La drammatica riduzione della capacità fiscale dei Comuni dovuta al blocco delle attività economiche per fronteggiare la crisi sanitaria, senza un sostegno straordinario dello Stato, pone i Comuni nella condizione di non disporre delle entrate necessarie per erogare servizi essenziali e fronteggiare i bisogni emergenti nella popolazione. Servono, nel prossimo decreto, i 5 miliardi di euro che gli enti locali hanno richiesto da tempo". Lo dichiara il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, in merito alla presa di posizione del presidente nazionale Antonio Decaro sulla situazione in cui versano le finanze comunali. "I Comuni, e quelli lombardi in misura particolarmente pesante e prolungata nel tempo, sono impegnati - continua Guerra - in prima fila nel garantire servizi essenziali, accompagnamento, coordinamento e sostegno ai servizi sanitari e assistenziali, protezione e coesione delle nostre comunità. Maggiori spese per il contrasto dell’emergenza e, insieme, il tracollo delle entrate, tributarie, extratributarie, da tariffe dei servizi pubblici, e così via, in mancanza di interventi urgenti e di dimensioni straordinarie di immissione di risorse per la liquidità immediata e per la prospettiva, condurrebbero al collasso ed al blocco dei Comuni e di servizi essenziali per le nostre comunità. La Lombardia e l’Italia non possono permetterselo", chiosa il presidente Anci Lombardia. (com)