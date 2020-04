Africa: coronavirus, Francia stanzierà 1,2 miliardi di euro per lotta alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia stanzierà aiuti per quasi 1,2 miliardi di euro per combattere la diffusione della pandemia di Covid-19 in Africa. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian. “A livello bilaterale prenderemo parte a questo sforzo reindirizzando una parte sostanziale del nostro aiuto allo sviluppo per le questioni sanitarie e alimentari per quasi 1,2 miliardi di euro”, ha dichiarato il capo della diplomazia francese in un’audizione davanti alla commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale. È quanto riferisce la stampa francese. “I bisogni sono immensi", ha sottolineato Le Drian, sottolineando la necessità di un rafforzamento dei sistemi sanitari in Africa, nonché delle capacità di individuazione e ricerca scientifica sostenendo la ricerca africana. “Dobbiamo anche garantire una notevole mobilitazione finanziaria”, ha insistito il ministro degli Esteri francese, invitando il G7 e il G20 a lavorare in questa direzione. Nel continente si registrano attualmente più di 11 mila casi confermati di contagio, con 552 decessi e 1.286 guariti. (Res)