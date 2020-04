© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fiduciosi nel lavoro che il Governo sta portando avanti sul cosiddetto dl "Cura comuni". Ora più che mai a Roma e ai Comuni servono risorse e strumenti per poterle spenderle e dare così risposte concrete e veloci ai cittadini. Servono poteri speciali per un'emergenza straordinaria". Così in una nota la Sindaca di Roma Virginia Raggi commenta le dichiarazioni del viceministro dell'Economia Laura Castelli.(Com)