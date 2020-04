Coronavirus: Nobili (Iv), App non può aspettare, ministro garantisca privacy non come Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva Luciano Nobili afferma che il suo partito si augura che "arrivi presto la realizzazione di quella che è una parte strategica fondamentale per la fase 2 dell'emergenza. Lo sviluppo della app di tracciamento non può aspettare". Nel pomeriggio il parlamentare Iv ha interrogato il ministro dell'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, nel corso dell'audizione in Commissione Trasporti della Camera. "Avere 74 componenti della task force divisi in 8 sottogruppi vuol dire rallentare indefinitamente la realizzazione di uno strumento che definirà la strategia di contrasto al virus per i mesi che verranno. Dobbiamo sapere - prosegue - con certezza i tempi sulla valutazione delle proposte arrivate. Sapere i tempi di sviluppo. E' inutile fare una call in tre giorni se poi non segue altrettanta velocità sulla realizzazione". Per Nobile, il ministro "dovrebbe preoccuparsi di garantire la privacy. Veniamo, infatti, dalla vergogna nazionale del click day Inps per il contributo per i lavoratori autonomi e le partite Iva, quella che si è profilata come la più ampia violazione dei dati sensibili degli italiani della storia della Repubblica. Ora - conclude - servono garanzie per evitare che possa accadere anche per gli strumenti di tracciamento che si stanno mettendo a punto e nei quali la privacy è fondamentale". (Com)