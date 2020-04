Coronavirus: domani incontro in videoconferenza tra ministro Boccia e sindaci capoluogo Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro in videoconferenza si svolgerà domani tra il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia con i sindaci delle città capoluogo di provincia lombarde incentrato sull'emergenza sanitaria da coronavirus. Al termine il ministro e il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, incontreranno alle 14 la stampa a Palazzo Marino. Il ministro arriverà in mattinata nel capoluogo lombardo insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli sarà nel capoluogo lombardo per accompagnare il terzo contingente dei medici della task force nelle regioni più colpite. (Rem)