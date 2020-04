Coronavirus: dg Ats Milano Città metropolitana, nessun caso Covid-19 accolto in rsa tra pazienti non positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è mai successo e non può succedere che un paziente che proviene da un ospedale venga messo in una rsa, senza che questa abbia dato la sua disponibilità e abbia condiviso l'accettazione di quel paziente e in nessun caso un paziente Covid è entrato all'interno di rsa in ambiti in cui c'erano pazienti non Covid. Questo non era possibile, non è avvenuto ed è francamente anche un pochino offensivo pensarlo, nella misura in cui è chiaro che la separazione dei percorsi dev'essere assolutamente garantita", ha assicurato Bergamaschi. Per il territorio dell'Ats di Milano Città metropolitana di Milano (che comprende anche il Lodigiano), "le strutture che hanno maggiormente contribuito ad accettare questi pazienti sono state Palazzolo (il Don Gnocchi, ndr) e una rsa di Codogno. Per Palazzolo noi abbiamo avuto l'indicazione che il reparto Covid che è stato fatto non era un reparto di rsa, ma era un reparto di cure intermedie, che comunque aveva un assetto assistenziale diverso e completamente separato, nel quale già erano presenti pazienti Covid che erano interni all'istituto e che erano stati spostati proprio per isolarli dagli altri utenti. L'istituto ha individuato un reparto e oggi ne ha messo a disposizione un secondo", ha riferito il direttore. E anche "nel caso di Codogno la rsa ha avuto ovviamente un numero di casi Covid molto alto e avevano quindi dovuto individuare delle aree nelle quali poter gestire i loro pazienti", ha aggiunto Bergamaschi, ribadendo in conclusione che "in nessun caso un paziente che è arrivato dall'ospedale è entrato in ambienti 'puliti'". (Rem)