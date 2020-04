Ue: “Die Welt”, in Italia “mafia attende pioggia di soldi da Bruxelles”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano “Die Welt” afferma in maniera intransigente la propria contrarietà all'introduzione degli eurobond, che l'Italia e da altri Stati membri dell'Ue propongono come strumento per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Secondo “Die Welt”, gli Stati membri dell'Ue dovrebbero certamente aiutarsi tra loro, ma non senza limiti né controlli, mentre “in Italia la mafia aspetta soltanto una nuova pioggia di soldi da Bruxelles”. Inoltre, “gli italiani devono essere controllati” dalla Commissione europea e “devono dimostrare” di spendere gli aiuti esclusivamente per l'emergenza sanitaria. In questi giorni in cui “sono in gioco le basi dell'Ue”, ci si interroga su “fino a che punto debba arrivare la solidarietà finanziaria tra i 27 Stati membri”. La solidarietà è deve essere “generosa”, ma non senza limiti né controlli, evidenzia “Die Welt”. La solidarietà è, infatti, “un'importante categoria europea, ma anche la sovranità nazionale e la responsabilità dei politici nei confronti dei loro elettori sono fondamentali”. In questo contesto, “Roma e Parigi stanno spingendo a tutta forza per gli eurobond”, ossia per una responsabilità del debito congiunta tra gli Stati membri dell'Ue. Tuttavia, avverte “Die Welt”, le obbligazioni europee sarebbero “una gigantesca perdita di miliardi di euro per i contribuenti tedeschi”. Il cancelliere Angela Merkel deve quindi “rimanere ferma” e non cedere alla proposta sugli eurobond, “soprattutto ora che l'Ue vuole mettere sul tavolo aiuti economici per 500 miliardi di euro per paesi come l'Italia e la Spagna”. Data la quantità “incredibile” dei finanziamenti e l'allentamento delle regole di bilancio dell'Ue per far fronte alla crisi, secondo “Die Welt” le conseguenze di tale sostegno a Stati membri come l'Italia potrebbero essere “incontrollabili”. I principi essenziali dell'Ue, conclude “Die Welt”, devono continuare ad applicarsi anche durante la crisi innescata dal coronavirus. (Geb)