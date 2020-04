Ue: colloquio telefonico tra Borrell e Guterres, focus su risposta a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con cui ha discusso sul grave impatto globale della pandemia di coronavirus e, in particolare, del suo effetto sulle parti più vulnerabili del mondo. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna. Borrell ha ribadito il sostegno dell'Unione europea alla richiesta del segretario generale di un cessate il fuoco globale e ha anche espresso il suo sostegno al piano di risposta al coronavirus proposto dall'Onu. Borrell e Guterres hanno inoltre concordato sulla necessità di rafforzare il coordinamento a livello globale per una strategia di uscita, per garantire che la pandemia finisca effettivamente e per contenere i costi economici della crisi. Su richiesta del segretario generale, Borrell ha convenuto che l'Ue farà del suo meglio per svolgere un ruolo guida nella lotta contro la pandemia a livello globale. L'invito è stato un'opportunità per Borrell di fornire informazioni al segretario generale delle Nazioni Unite sulla risposta dell'Unione europea alla pandemia di coronavirus in Europa e all'estero. L'Alto rappresentante ha infine espresso preoccupazione per l'impatto devastante che l'attuale pandemia potrebbe avere in Africa e ha convenuto con Guterres che in tempi di incertezza globale il partenariato strategico tra l'Unione europea e le Nazioni Unite rimanga più importante e più forte che mai. (Beb)