Yemen: coalizione araba annuncia cessate il fuoco per emergenza coronavirus

- Al fine di prevenire la diffusione del coroanvirus in Yemen, un cessate il fuoco sarà in vigore nel paese da domani, 9 aprile, per le due settimane successive. La tregua potrebbe essere prorogata. È quanto comunicato dal colonnello Turki al Maliki, portavoce della coalizione araba che, guidata dall'Arabia Saudita, sostiene il legittimo governo dello Yemen nel conflitto contro i ribelli sciiti Ansar Allah, noti come Houthi, appoggiati dall'Iran. Come riferisce l'agenzia di stampa saudita “Spa”, la decisione della coalizione araba fa seguito alla richiesta di cessate il fuoco in Yemen recentemente avanzata dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per evitare che il coronavirus si diffonda nel paese. Al momento, gli Houthi non hanno confermato alcuna tregua. A ogni modo, secondo Al Maliki, il cessate il fuoco potrebbe creare le condizioni per un incontro tra i rappresentanti del governo yemenita e gli Houthi al fine di discutere di un armistizio permanente. (Geb)