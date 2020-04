Coronavirus: mafie e tribunali in tilt, da Latina e Tivoli gli allarmi dei procuratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è il rischio, a Latina, che l’emergenza coronavirus e i disagi economici che che il Covid-19 porta all’imprenditoria, possano rinvigorire il potere criminale delle famiglie malavitose annichilite in anni di contrasto giudiziario. E' il parere del procuratore Giuseppe De Falco. A Tivoli, il procuratore Francesco Menditto, poi, lancia l’allarme sulla tenuta del suo tribunale di competenza, ma anche di tutti i tribunali italiani, a causa della mole di lavoro che li travolgerà non appena rimosse le restrizioni anti Covid. “Sì – risponde perentorio ad "Agenzia Nova" De Falco in merito al pericolo che le famiglie malavitose del litorale pontino possano tornare egemoni sfruttando questo periodo di incertezza -, il rischio c’è e si corre in ogni parte d’Italia dove vi sia una presenza di frange criminali importanti”. La criminalità organizzata “si fa forte nei momenti di incertezza come potrebbe esserlo quello attuale: se vivessimo in contesti economici floridi, questa avrebbe poco da guadagnare. Se tutti stessero bene economicamente nessuno si rivolgerebbe ai criminali. Quando il contesto economico è in crisi come più che mai adesso, allora c’è chi ne approfitta”. (segue) (Rer)