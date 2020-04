Coronavirus: mafie e tribunali in tilt, da Latina e Tivoli gli allarmi dei procuratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma è l’intera macchina giudiziaria che, gioco forza, ha dovuto rallentare. “Per ragioni organizzative e per alcuni casi di positività in procura – dice il procuratore di Latina De Falco - ho ridotto l’attività d’ufficio e ho chiesto alle forze di polizia di segnalare solamente notizie di reati urgenti, quelli che necessitano di provvedimenti impellenti”. Il contesto sociale “favorisce situazioni che agevolano reati come rapine, furti e truffe”. C’è poi problema della violenza domestica, “non abbiamo – dice de Falco - riscontrato aumenti di denunce, ma questo non significa che il fenomeno sia meno rilevante: potrebbe significare, invece, una maggiore difficoltà della donna a denunciare anche per l'impossibilità di muoversi e trovare un nuovo domicilio”. Altro fenomeno all'attenzione del procuratore capo è quello dell’usura. “E’ vero che adesso lo Stato sta intervenendo con immissione di liquidità”. Finanziamenti che se non diventano celermente soldi in tasca alla gente, “potrebbero portare a ricorrere al prestito dell’usuraio che, come ben noto, è di più immediato ottenimento”. (segue) (Rer)