Coronavirus: Ue lancia pacchetto Team Europe per aiutare paesi partner ad affrontare pandemia

- L'Unione europea ha lanciato il pacchetto "Team Europe" per sostenere i paesi partner ad affrontare la pandemia di coronavirus e le sue conseguenze. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che in una nota ha spiegato che l'obiettivo è quello di combinare le risorse dell'Ue, dei suoi Stati membri e delle istituzioni finanziarie, in particolare la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Il Seae ha aggiunto che la Commissione europea e la Bei hanno già promesso un sostegno finanziario per oltre 15,6 miliardi di euro dai programmi esistenti. Oggi gli Stati membri dell'Ue hanno sottolineato il loro impegno a contribuire a questo sforzo comune e a fornire contributi simili, nonché la Bers. La cifra complessiva del pacchetto "Team Europa" supera i 20 miliardi di euro. L'Ue aiuterà i paesi più vulnerabili in Africa, i Balcani occidentali, i paesi partner orientali, il Medio Oriente e il Nord Africa, parti dell'Asia e del Pacifico, dell'America Latina e dei Caraibi. Il pacchetto si concentrerà anche sulle persone più a rischio, inclusi bambini, donne, anziani e disabili, nonché migranti, rifugiati, sfollati interni e le loro comunità ospitanti. (segue) (Beb)