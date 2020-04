Coronavirus: New York, 779 morti in un giorno su 149 mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di New York ha registrato il più grande incremento in un solo giorno dei decessi per coronavirus, 779, su oltre 149 mila contagi. I dati, raccolti dalla Johns Hopkins University, sono stati comunicati alla stampa dal governatore, Andrew Cuomo, come riporta l'emittente "Cnn". In totale si contano attualmente 6.268 morti per coronavirus nel solo Stato di New York. Il numero di decessi, ha detto il governatore di New York, continuerà ad aumentare, anche se il numero di ricoveri ospedalieri continua a diminuire perché è un "indicatore in ritardo" dell'epidemia. Ciò significa che le persone che sono state ricoverate in ospedale da molto tempo stanno iniziando a morire, mentre vengono ammesse meno persone. "Ogni numero è un volto. Ogni numero è una famiglia", ha detto Cuomo durante il suo briefing quotidiano con i media. Tuttavia, ha detto Cuomo, le misure di allontanamento sociale stanno funzionando e la curva di contagi si sta "appiattendo". "Non c'è dubbio che ora stiamo piegando la curva, e non c'è dubbio che non possiamo smettere di fare quello che stiamo facendo", ha detto Cuomo, ma "non è il momento di rilassarci. Non siamo fuori dal bosco e non interpretiamo male ciò che è nelle statistiche. È il prodotto delle nostre azioni e comportamenti". Cuomo ha aggiunto di aver raddoppiato l'ammenda per le persone che disobbediscono alle restrizioni imposte dalle autorità. (Nys)