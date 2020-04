Coronavirus: sindacati, soddisfatti per recepimento Parlamento odg per lavoratori frontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil esprimono soddisfazione per un primo passaggio che il Parlamento ha affrontato con il recepimento degli emendamenti per l'estensione dell'indennità di malattia, dell'indennità di disoccupazione e del congedo parentale, a quelle categorie di lavoratori frontalieri italiani negli otto paesi confinanti e limitrofi che non hanno sufficienti o adeguati strumenti di sostegno. Ancorché non già in fase di conversione del decreto di marzo, i tre emendamenti che di seguito riportiamo, sono stati inseriti in un ordine del giorno a firma del senatore del Pd Alessandro Alfieri (Pd), che impegna il governo a rendere esigibile la norma e le relative coperture per il successivo decreto di aprile. (com)