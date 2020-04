Difesa: ministro Guerini, Forze armate in campo contro l’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate hanno risposto fin da subito all’emergenza coronavirus mettendo in campo tutte la loro capacità. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo all’edizione delle 20 del “Tg1”. Le Forze armate hanno messo in campo le loro capacità “trasportando i connazionali dall’estero, trasportando i malati in biocontenimento e materiali sanitari dall’estero, partecipando ad attività di controllo del territorio e schierando medici e infermieri militari in prima linea. Stiamo lavorando a diversi settori di attività”, ha detto Guerini, con riferimento alla produzione di gel disinfettante da parte dell’Istituto farmaceutico militare di Firenze e alla produzione di mascherine attraverso la riconversione dello Stabilimento militare "Spolette" di Torre Annunziata (fino a 6 milioni al mese). “L’emergenza finirà e si avrà un ritorno a normalità, ma anche allora dovremo presidiare queste funzioni strategiche”, ha concluso Guerini. (Res)