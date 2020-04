Usa: studio, vendite globali di veicoli elettrici caleranno del 43 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli elettrici nel mondo dovrebbero crollare del 43 per quest'anno a causa della crisi del coronavirus. È quanto emerge da un'analisi di Wood Mackenzie rilanciata dal sito web "Axios". Secondo lo studio, l'epidemia di coronavirus, la riduzione del prezzo del petrolio e un approccio di attesa all'acquisto di nuovi modelli sono tutti fattori che hanno contribuito alla diminuzione delle vendite, scrive Wood Mackenzie. Lo studio prevede che le vendite mondiali di ibridi elettrici a batteria e plug-in quest'anno scenderanno dai 2,2 milioni di veicoli dell'anno scorso a 1,3 milioni di veicoli. Secondo "Axios", i veicoli elettrici rimangono un mercato di nicchia e l'analisi di Wood Mackenzie mostra come il Covid-19 rappresenti un evento altamente distruttivo per il settore. Nello stesso studio tuttavia si legge che la domanda in calo potrebbe essere o afferma anche che la domanda repressa dovrebbe aiutare a recuperate in parte verso la fine del 2020, e che la tendenza di lungo termine dovrebbe restare al rialzo. (Nys)