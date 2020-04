Coronavirus: D'Incà, tenuta governo è granitica, cabina regia è andata bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, ospite di "Zapping" su Rai Radio1, ha evidenziato che "la tenuta del governo è granitica. Stiamo lavorando bene, guidati da Giuseppe Conte e abbiamo mostrato spessore anche in Europa. Tra i partiti di maggioranza c’è normale dialettica politica ma l’interesse principale è che vincano l’Italia e gli italiani". Il ministro ha inoltre spiegato che "la cabina di regia tra maggioranza e opposizioni", a suo avviso, "è andata bene e su molti temi c’è stata una vicinanza". Se poi, ha aggiunto, "qualcuno sui giornali fa affermazioni diverse me ne dispiaccio. Penso però che agli italiani in questo momento non servano le polemiche". (Rin)