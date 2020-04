Difesa: colloquio telefonico Guerini-Parly, focus su contrasto a Covid-19 in ambito Ue e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologa francese Florence Parly durante il quale hanno ribadito la forte volontà di cooperare nell’ambito delle misure del contrasto del Covid-19, sia sul piano bilaterale che nell'ambito delle iniziative Ue e Nato. Entrambi, si legge in una nota del ministero della Difesa, hanno commentato positivamente la coesione emersa tra tutti i ministri della Difesa nel corso della ministeriale Ue svoltasi lunedì in videoconferenza. Focus del colloquio è stato l’impegno delle rispettive Forze armate in questa emergenza, lo scambio di informazioni ed esperienze e l'impegno all'estero dei due paesi. ”La traiettoria dell'emergenza sanitaria sarà di lungo periodo e con profili differenti a seconda del quadrante geografico ed in base a questo occorre continuare a monitorare strettamente i vari teatri operativi in maniera da minimizzare l'impatto di Covid-19 sulle attività correnti”, ha detto Guerini rivolgendosi alla collega Parly. Nel corso della telefonata i due ministri, condividendo la complessità della situazione, si sono confrontati anche sullo sforzo della Difesa di entrambi i paesi che li vede impegnati in questo particolare momento nel campo medico, sanitario logistico e controllo del territorio. (Com)