Coronavirus: dg Ats Milano Città metropolitana, nessun caso Covid-19 accolto in rsa tra pazienti non positivi

- Nessun paziente Covid-19 dimesso dall'ospedale è stato accolto in una residenza sanitaria assistenziale (rsa) lombarda insieme agli ospiti della struttura non positivi al virus. Lo ha assicurato il direttore generale dell'Ats di Milano Città metropolitana di Milano, Walter Bergamaschi, durante la commissione consiliare congiunta Politiche sociali e Affari istituzionali. Bergamaschi ha spiegato di voler "sgombrare il campo da una serie di interpretazioni e di attività ipotetiche che sono state fatte in questi giorni" e ha ricordato che "la delibera regionale dell'8 marzo, che parte dalla necessità di poter tenere gli ospedali il più possibile disponibili per sopportare l'onda epidemica, prevedeva dei percorsi post acuzie per i pazienti dimessi dall'ospedale o Covid positivi o anche Covid non positivi, pazienti che erano ricoverati in ospedale e che dovevano essere il più precocemente possibile dimessi". Sono diverse le tipologie di strutture coinvolte da quella delibera, da quelle riabilitative, fino anche alle rsa, che tuttavia - ha riferito Bergamaschi - "hanno dato un contributo davvero limitato all'accoglienza di pazienti che provenivano dagli ospedali: la centrale unica regionale collocata all'interno del Pio albergo trivulzio che faceva il match tra domanda e offerta in queste settimane ha trovato posto per oltre 2.000 pazienti e solo poco più di 100 pazienti (tra i 120 e i 150) sono stati inseriti all'interno di rsa". Sono 15 in tutta la Lombardia le residenze sanitarie assistenziali che hanno accolto pazienti dimessi dagli ospedali. "Le rsa che hanno voluto dare la disponibilità - ha ricordato il direttore generale dell'Ats di Milano Città metropolitana - dovevano da un lato certificare, nel fare l'iscrizione a questo sistema, di avere tutti i requisiti previsti dalla delibera, che quindi avrebbero garantito la non contaminazione e percorsi separati fra i pazienti della rsa e gli altri. In secondo luogo, anche una volta che avessero dato questa disponibilità, l'accettazione del paziente era comunque condizionata dall'adesione espressa dalla rsa". (segue) (Rem)