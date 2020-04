Coronavirus: studio Harvard, più probabilità di morire in zone inquinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pazienti affetti da coronavirus nelle zone più inquinate degli Stati Uniti hanno maggiori probabilità di morire rispetto a quelli nelle aree più pulite, secondo una nuova analisi dell'Università di Harvard condotta in 3.080 contee di tutto il paese. Lo riporta il sito "Axios". Lo studio indica una correlazione tra l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico e l'aumento dei tassi di mortalità associati al virus. La scoperta potrebbe influire sul modo in cui le risorse mediche necessarie per rispondere al virus vengono distribuite negli Stati Uniti, secondo il "New York Times". La nuova analisi ha dimostrato che anche lievi aumenti del livello di inquinamento da particolato fine - molti dei quali provengono dal combustibile delle automobili - hanno avuto impatti negativi associati al Covid-19. (Nys)