Coronavirus: da domani altri 84 medici volontari in 6 Regioni, 71 in ospedali del nord, 13 nelle Marche

- Partirà domani alle 10.30 dall'aeroporto di Pratica di Mare il volo della Guardia di Finanza che porterà a Milano 71 medici volontari che fanno parte della task force del governo, coordinata dalla Protezione civile. Lo riferisce il ministero degli Affari regionali in una nota. I medici, provenienti in gran parte dalle Regioni del centro-sud, saranno subito operativi nelle corsie di Lombardia (20), Emilia Romagna (18), Piemonte (15), Liguria (13), Valle d'Aosta (5); saranno accompagnati dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli; ad attenderli all'aeroporto di Linate il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e il prefetto di Milano, Renato Saccone. Nella giornata di domani, informa infine la nota, altri 13 medici saranno trasferiti, invece, dalla Protezione Civile negli ospedali delle Marche. (Com)