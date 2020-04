Coronavirus: Gallera, dati provinciali lombardi confortanti, ma battaglia si vince rimanendo a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati della diffusione del coronavirus nelle province lombarde sono confortanti, ma "la battaglia si vince definitivamente rimanendo a casa ancora un po'". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella diretta streaming quotidiana per fare il punto sulla diffusione del coronavirus. Positivo il dato di Milano, anche se è il più alto di tutti "ma Milano ha un milione 300 mila abitanti", ha ricordato Gallera sottolineando che il dato deve essere parametrato a questo numero. "A Bergamo e Brescia, che sono state le aree più colpite insieme a Lodi e Cremona, vi è una linea che sta piegando verso il basso o comunque ha arrestato in maniera significativa la propria avanzata, a Milano ancora, seppur non cresca più in maniera esponenziale, quella riga non ha preso un indirizzo preciso verso il basso": Di seguito i dati delle province di oggi: Bergamo: 9.931 (+63),; Brescia: 9.909 (+315); Monza 3264 (+58);Milano 12.039 (+252) di cui 4.824 a Milano città (+80); Mantova 2213 (+74); Como: 1.542 (+17); Cremona: 4.422 (+49); Lecco: 1.755 (+24); Lodi: 2.347 (+26); Pavia: 2.823 (+88); Sondrio: 636 (+16); Varese: 1.348 (+22).(Rem)